В 2017 году РСХБ направил 116 млрд рублей на развитие растениеводства

С начала 2017 года Россельхозбанк выдал около 116 млрд рублей кредитов на текущие и инвестиционные цели предприятиям в сфере растениеводства. Как сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба банка, объем кредитования в данном сегменте увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что способствовало росту технологизации отрасли, развитию парка сельхозтехники и оборудования, повышению качества посевного материала и обработки земель.

Из общей суммы займов растениеводам порядка 60 млрд рублей приходится на краткосрочное кредитование, 56 млрд рублей выдано на инвестиционные цели – расширение машинотракторного парка, строительство хранилищ, покупку земель под растениеводство.

РСХБ выделяет поддержку предприятий растениеводства в число приоритетных направлений своей деятельности. В настоящее время кредитный портфель банка в данном сегменте превышает 325 млрд рублей.

Справка. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.