В 2017 году объёмы капремонта в Иркутской области удвоятся

В Иркутской области в 2017 году планируется отремонтировать 342 многоквартирных домов, это почти в два раза больше, чем в 2016 году (146). Об этом 26 декабря рассказал гендиректор фонда капремонта МКД Денис Быков. По его словам, с будущего года регион переходит на трехлетние краткосрочные планы, чтобы успеть провести обследование домов, направить уведомление собственникам жилья, составить проектно-сметную документацию, провести электронный аукцион, сам капремонт и принять работы.

С будущего года существенно расширится география капремонта в Иркутской области, работы начнут проводить не только в крупных муниципалитетах, где накоплено достаточно средств собственников, но и в небольших городах и посёлках, где всего 10-15 МКД. По словам Дениса Быкова, сейчас можно не копить большие деньги на комплексный ремонт одного дома, а проводить отдельные виды работ на нескольких домах, к примеру, заменить прохудившиеся кровли. Сейчас в программе стоят посёлки Листвянка, Пивовариха, Маркова Иркутского района, Улькан Казачинско-Ленского, Березняки Нижнеилимского, Янталь Усть-Кутского и т.д.

Денис Быков заявил, что если будет поддержка правительства Иркутской области по увеличению штата фонда, о чём есть некие договоренности, то объём работ можно увеличить до 500-600 МКД в год. Напомним, фонд существует за счёт бюджета Иркутской области, а все собранные собственниками деньги, как и проценты с них, идут исключительно на капремонт.

Кстати, по итогам 2016 года собираемость взносов увеличилась до 80%. Это значит, что люди увидели первые результаты работы, начали доверять фонду капремонта, подчеркнул Денис Быков.