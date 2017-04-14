В 2016 году Россельхозбанк предотвратил ущерб на сумму 10 млрд рублей

Источник: Байкал Инфо
14/04/2017 - 14:11

В 2016 году Россельхозбанк предотвратил ущерб на сумму 10 млрд рублей, об этом было заявлено на совещании по взаимодействию правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры с АО «Россельхозбанк». В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и
АО «Россельхозбанк», сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба банка.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили основные направления взаимодействия по вопросам взыскания проблемной задолженности и пресечения неправомерных действий в отношении банка со 100% государственным участием. Участниками встречи было отмечено, что благодаря выполнению Генеральной прокуратурой и её структурными подразделениями в регионах координирующих функций, сторонам удалось выработать эффективный алгоритм межведомственного взаимодействия и обеспечить контроль за своевременным принятием и исполнением процессуальных решений.

Россельхозбанком проводится планомерная работа по урегулированию проблемной и просроченной задолженности, а также мероприятия, направленные на предотвращение ущерба. По итогам 2016 года в результате совместных мероприятий правоохранительных органов и банка размер предотвращенного ущерба составил порядка 10 млрд рублей.

«Наше взаимодействие по данному направлению постоянно расширяется и укрепляется. У правоохранительных органов последовательно формируется четкое понимание значимости выполняемых банком государственных задач в сфере кредитования сельского хозяйства и необходимости оказания в рамках компетенции помощи в их реализации», – отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Андрей Барабанов.

Метки: Безопасность, Бизнес, Пресс-релизы, Россельхозбанк, Россия
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