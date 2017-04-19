В 13 городах Иркутской области обустроят дворы, в семи – парки

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провел накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. С главами регионов обсудили реализацию проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», сообщает 19 апреля 2017 года пресс-служба регионального правительства.

В Иркутской области в 2017 в проекте «Формировании комфортной городской среды» участвуют 13 городов: Иркутск, Ангарск, Братск, Байкальск, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Тулун, Усть-Илимск, Зима, Черемхово, Железногорск-Илимский и Шелехов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 452 млн рублей. Еще 222,8 млн – средства областного бюджета. Кроме того, семь муниципалитетов получат финансирование на обустройство городских парков – это Ангарск, Свирск, Киренск, Нижнеудинск, Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское. На это запланировано 24,9 млн рублей, из них 16,7 млн из федерального бюджета, 8,2 млн – средства областного бюджета.

Что касается другого приоритетного проекта – «Безопасные и качественные дороги», то в нем на сегодняшний день участвует 39 агломераций. Министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что во многих регионах коротких строительный сезон из-за погодных условий, поэтому необходимо ускорить процесс заключения контрактов по объектам. Иркутская область также принимает участие в реализации этого федерального проекта. Нашему региону в нынешнем году из федерального бюджета выделяется 625 миллионов рублей. 788 млн рублей направляется из областного бюджета, 113,5 млн рублей – из местных бюджетов. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 36,4 км региональных дорог и 56,7 км местных дорог, устранить 30 очагов аварийности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил важность прохождения общественных обсуждений при реализации проектов, чтобы обустраивались именно те территории, в которых нуждаются жители конкретных муниципалитетов. Говоря о сфере ЖКХ, премьер-министр отметил, что одним из главных вопросов остаётся вопрос привлечения частных инвестиций. Бизнесу нужно предложить понятный для него алгоритм вложения средств в модернизацию коммунальной сферы, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень сообщил, что в программе формирования городской среды участвуют 1373 муниципальных образования. Планируется, что в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ будет аккумулирована вся информация по реализации этого проекта, сообщается на официальном портале правительства РФ.