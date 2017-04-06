Узнать тайны космоса и выиграть приз смогут дети в Иркутском краеведческом музее

Интерактивное занятие «Космос – мечта, космос – реальность» проведут для детей с 12 по 16 апреля 2017 года сотрудники отдела истории Иркутского областного краеведческого музея. Как 4 апреля сообщила пресс-служба музея, мероприятие приурочено к 80-летию Валентины Терешковой и Всемирному Дню авиации и космонавтики.

Участникам интерактивного занятия расскажут о космосе, покажут документальные фильмы из фондов краеведческого музея. Посетители поиграют в увлекательные игры, а также поучаствуют в тематической викторине и смогут выиграть приз.

Записаться на мероприятие можно по телефону: 33-34-49. Стоимость участия 170 рублей.