Увеличить финансирование «Народных инициатив» до 1 млрд рублей предложили в Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области направили губернатору Сергею Левченко предложения к проекту закона об областном бюджете на 2018 год, которые, по мнению парламентариев, требуют финансирования в первую очередь. Как сообщает 6 октября 2017 года пресс-служба ЗС, в частности, одним из важнейших стало предложение о продолжении реализации проекта «Народные инициативы» и увеличении его финансирования в два раза – до 1 млрд рублей. Как пояснила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, с этого года проект реализуется не только в сельских и городских поселениях, городских округах, но и в муниципальных районах.

«Так охватывается весь спектр муниципальных образований. Проект обязательно должен быть продолжен, учитывая его востребованность, положительные отклики из территорий и значимость реализуемых мероприятий», – отметила Наталья Дикусарова. Она добавила, что проект «Народные инициативы», средства которого в основном направляются на благоустройство и создание благоприятной среды, в какой-то степени перекликается с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», однако шире его и предусматривает участие всех муниципальных образований.

В 2018 году предлагается продолжить реализацию и другой инициативы депутатского корпуса, касающейся капитального ремонта учреждений образования и здравоохранения. Напомним, в 2017 году на это в областном бюджете были предусмотрены значительные средства. Депутаты настаивают на увеличении финансирования до 2 млрд рублей. Кроме того, в письме есть ряд других предложений депутатов, они распределены по сферам и затрагивают вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты, строительства и ремонта дорог, транспортной доступности, сельского хозяйства, обеспеченности местных бюджетов и другие.

По словам спикера Законодательного собрания региона Сергея Брилки, письмо к губернатору, подготовленное по традиции в преддверии работы над бюджетом очередного года, сформировано с учетом предложений депутатов и профильных комитетов и комиссий парламента. В письме нашли свое отражение вопросы, озвученные жителями, главами и думами территорий в ходе встреч с парламентариями.

«Мы сохраняем принцип системности в работе над бюджетом. Бюджет 2018 года, так же как и бюджет 2017, сохранит свою социальную направленность – как и ранее более 70 % расходов будет направлено на социальную сферу – образование, здравоохранение, культуру, спорт, - сказал Сергей Брилка. - В приоритете нашей работы остаются все виды социальной поддержки населения, исполнение указов Президента по повышению заработной платы бюджетникам, поддержка развития массовых видов спорта, отраслей сельского хозяйства и малого бизнеса».

Как заметила вице-спикер Наталья Дикусарова, в ЗС поступают многочисленные обращения от органов местного самоуправления о несбалансированности местных бюджетов и невозможности в полном объеме выполнять возложенные на них расходные обязательства. Кроме этого, подчеркнула она, в условиях бездефицитного областного бюджета созрела необходимость в проработке вопроса реструктуризации долговых обязательств по бюджетным кредитам, выданным муниципалитетам из областного бюджета. «Это позволит существенно оздоровить местные бюджеты, ведь высвободившиеся средства можно будет направить на развитие муниципальных образований. Подходы еще будут отрабатываться, но сегодня необходимо принять это принципиальное решение, и важно, что мы можем это сделать», – сказала Наталья Дикусарова.

«Депутаты очень мобильны и находятся в постоянных поездках по территориям, многие вопросы и проблемы стоят на парламентском контроле. То, что нельзя увидеть из кабинета, мы видим, общаясь с жителями, главами муниципальных образований, руководителями и работниками учреждений. Такой подход позволяет выявить системные проблемы и оперативно принимать решения, – подчеркнула Наталья Дикусарова. - Нам важно не просто озвучить точечные предложения, а сформировать профессиональный комплексный подход к решению государственных задач».

Направленные губернатору предложения рассмотрят на заседании бюджетной комиссии при правительстве Иркутской области 12 октября вместе с проектами государственных программ на следующий год, которые уже внесены в Законодательное Собрание. Проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» будет внесен в Законодательное собрание не позднее 25 октября.

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