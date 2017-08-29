Установку скульптуры Даши Намдакова на Ольхоне «пробивают» в правительстве России

Известный скульптор Даши Намдаков обратился в Министерство природных ресурсов и экологии России, чтобы ему разрешили установить на мысе Хобой острова Ольхон скульптуру «Хранитель Байкала». Сейчас сделать это мешает жёсткое федеральное природоохранное законодательство, заявил 29 августа 2017 года на пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, для скульптуры требуется 10 кв. м, но эти земли входят в состав Прибайкальского национального парка, где такая деятельность запрещена. «Вот на каком уровне сегодня решается этот вопрос», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что установка скульптуры пройдёт в сентябре нынешнего года во время проведения в Иркутской области международного Байкальского экологического водного форума. Но, очевидно, так быстро это не произойдёт. Мыс Хобой – самая северная часть Ольхона, летом - место ежедневного паломничества тысяч туристов. Прибайкальский национальный парк собирается в 2018 году проложить здесь экологическую деревянную тропу длиной 1,8 км со смотровыми площадками, местом для остановки транспорта, чтобы минимизировать антропогенную нагрузку на хрупкую природу мыса. Это место и облюбовал Д. Намдаков для установки своей скульптуры.

«Хозяин Байкала» представляет собой дерево больших размеров с дуплом, начинающимся от самой земли, и ветвями, похожими на рога оленя. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию у жителей Иркутской области и Бурятии.