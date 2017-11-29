Установить правила признания сёл Иркутской области бесперспективными предложил омбудсмен

Выстроить систему для признания бесперспективности развития малонаселённых пунктов Иркутской области, чтобы потом расселить, предложил уполномоченный по правам человека в регионе Валерий Лукин. Об этом он заявил 29 ноября 2017 года на сессии Законодательного собрания, где был принят законопроект о выплате жилищных субсидий для переезда в другие места жителям четырёх поселений Тайшетского района, упраздняемых по этой же причине. По словам омбудсмена, в регионе есть около 500 населённых пунктов с похожими условиями проживания.

«Нам надо выстроить полную систему, как мы будем по этому пути идти. Сегодня затруднительное положение не только в Тайшетском районе, - сказал Валерий Лукин. - Неделю назад я был в Катангском районе. На вертолёте облетел несколько населённых пунктов, где нет нормального освещения, а только по три часа в сутки, где в окнах нет стёкол, потому что туда их не доставляют, и рамы закрыты полиэтиленовой плёнкой. Там нет магазинов, ФАПы если есть, то там оборудование такое, что, например, на ростомере цифр не видно».

Вице-спикер ЗС, председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова согласилась с тем, что в подходе к переселению малонаселённых территорий, в которых развитие бесперспективно, нужна система. «Мы об этом говорили. Думаю, что и в постановлении Законодательного собрания к бюджету 2018 года эта тема найдёт отражение», - добавила она.