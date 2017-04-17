Усть-Илимский район выбивает у области новые амбулатории

Капитальный ремонт и строительство новых врачебных амбулаторий необходимо Усть-Илимскому району, иначе часть населения может остаться без медицинской помощи. Об этом 14 апреля 2017 года заявил мэр района Яков Макаров на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания. По его словам, не хватает врачей, кроме того, техническое состояние зданий амбулаторий неудовлетворительное. «Проблема пришла к нам из прошлого, потому что должную хозяйственную деятельность руководители на местах не вели. Поэтому некоторые амбулатории находятся на грани закрытия», – сообщил Яков Макаров.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, врачебные амбулатории и ФАПы Усть-Илимского района являются структурным подразделениями Усть-Илимской городской больницы. По областной программе «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020» годы предусмотрены 10 млн 293 тыс. рублей, в том числе на разработку и экспертизы проектно-сметной документации, а также капремонт кровли главного корпуса больницы. Кроме того, 273 тыс. рублей пойдёт на инженерное обследование строительных конструкций здания Карапчанской амбулатории в посёлке Железнодорожный, которая в 2013 году была передана в областную собственность в плачевном состоянии. «Есть два варианта: может быть, заключение покажет, что капремонт невозможен, тогда необходимо будет это здание сносить и решать вопрос о строительстве нового», – отметила Галина Синькова.

Раньше в Карапчанской амбулатории пациентов принимали терапевт, педиатр, стоматолог и средний медицинский персонал. Сейчас приём пациентов проводит Железнодорожная врачебная амбулатория в две смены с 8:00 до 19:00. Еженедельно в четверг и субботу по предварительной записи ведут приём невролог, кардиолог и эндокринолог. «В 2017 году запланировано проведение текущих ремонтов на общую сумму 4 млн 954 тыс. рублей в Тубинской, Железнодороджной, Эдучанской амбулаториях, Бадарминском и Ершовском ФАПе», – рассказала замминистра.

«Хотело бы, чтобы эта ситуация не спустилась на тормозах, и деньги действительно были выделены. Жители испытывают большие неудобства. Население Железнодорожного – 6,5 тыс. человек. В той части поселения, где работала Карапчанская амбулатория, находятся два детсада и одна школа, где учатся 600 детей. При этом медицинских кабинетов в школах не существует. И пенсионеров там более двух тыс. человек. Ситуация достаточно остро стоит», – заключил Яков Макаров.