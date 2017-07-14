Усть-Илимск просит разработать программу поддержки школ искусств

О необходимости принятия в Иркутской области программы поддержки муниципальных школ искусств сообщила начальник департамента культуры администрации Усть-Илимска Ирина Летунова 13 июля 2017 года во время визита в город депутатов Законодательного собрания региона. Как сообщает пресс-служба ЗС, она рассказала, что в двух городских школах искусств обучаются более 1200 детей и подростков.

«У нас много талантливый ребят, которые прославляют не только родной город, но и всю область, достойно выступая на российских и международных конкурсах, - согласился депутат ЗС от Усть-Илимска Анатолий Дубас. - Износ музыкальных инструментов в школах составляет 80-90%, а их покупку не все родители могут себе позволить». По его словам, требуется и обновление материально технической базы школы ремесел.

Делегация депутатов посетила городскую школу искусств №1, где работают четыре отделения: музыкальное, художественное, театральное и хореографическое, там обучается 537 детей. В 2018 году школа отметит свое 50-летие. Проект здания уникальный и единственный в Иркутской области, но сейчас требуется провести работы по сохранению тепла, в частности, заменить окна. Необходимый объем финансирования – около 500 тысяч рублей.

Побывали парламентарии и в школе искусств №2, где также есть четыре отделения: музыкальное, художественное, хореографическое и народного декоративно-прикладного искусства. Здесь занимаются не только дети, но и взрослые.

По итогам посещения объектов депутаты отметили, что тема поддержки одаренных детей и местных школ искусств и других учреждений культуры актуальна для многих территорий. Парламентарии намерены совместно с правительством области рассмотреть возможность разработки и принятия соответствующей программы.

Всего 13 июля вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова и депутаты Роман Габов, Анатолий Дубас, Артем Лобков и Ольга Носенко посетили 16 объектов, среди которых – учреждения культуры, образования и здравоохранения, а также спортивные объекты. «Мы не делили объекты на важные и менее важные, мы оценивали степень готовности документов по каждому объекту, обсуждали задачи на ближайшие перспективы и возможные варианты претворения задуманного в жизнь», - заметила Наталья Дикусарова, особо подчеркнув, что наличие проектно-сметной документации позволяет более оперативно принимать решения по объектам.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.