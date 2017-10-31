Успешным опытом «Народных инициатив» поделится Иркутская область с Минфином РФ

Семинар, посвященный развитию инициативного бюджетирования в регионах, пройдет 3 ноября 2017 года в Иркутске. Как 31 октября сообщила пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, с основным докладом на мероприятии выступит председатель парламента Сергей Брилка, который поделится успешным опытом инициативного бюджетирования на примере реализации проекта «Народные инициативы».

Проект, который был инициирован ИРО «Единая Россия», реализуется в регионе с 2011 года. За это время были воплощены в жизнь более 11 тыс. мероприятий на общую сумму 3,3 млрд рублей. Выделенные из областного бюджета средства пошли на реализацию проектов, инициированных самими гражданами по наиболее важным для жизни направлениям. В частности, по направлению «Благоустройство населенных пунктов и развитие ЖКХ» было выполнено 3 359 проектов, в сфере культуры – 1 935 проектов, по направлению «Спорт и работа с молодежью» – 933 проекта. Не обошли вниманием и традиционно болезненные для всей страны темы, такие как ремонт и содержание дорог – выполнено 734 мероприятия, в поддержку образования и здравоохранения реализовано 562 проекта, по обеспечению пожарной безопасности проведено 550 мероприятий.

Представители Всемирного банка Иван Шульга и Сергей Гридин поделятся взглядом на вызовы и перспективы развития инициативного бюджетирования в России, а также опытом регионов. Руководитель центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации Владимир Вагин расскажет о государственном регулировании и мерах государственной поддержки инициативного бюджетирования в России.

После пленарного заседания и основных докладов состоится круглый стол, где планируются выступления представителей региональных парламентов – участников семинара. В рамках семинара участникам покажут ряд объектов, построенных в рамках реализации программы «Народные инициативы». В частности, скейт-парк, уличные тренажеры и благоустройство территории в микрорайоне Солнечный в Иркутске, ремонт бетонных лестниц, расположенных на бульваре Гагарина. Гостям семинара также покажут благоустройство территории и малые архитектурные формы на пересечении улиц Пролетарская и Некрасова, устройство футбольного поля в микрорайоне Первомайский.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.