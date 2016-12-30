Ушедшие в Госдуму депутаты ЗС Иркутской области оставили вместо себя наследников

Пять человек подали документы на участие в праймериз партии «Единая Россия», в результате которого будут выбраны кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатным округам №№ 3 и 11, довыборы которых пройдут 26 марта 2016 года. Об этом 30 декабря 2016 года сообщает ИРО ЕР.

По одномандатному округ №3 (Ленинский район Иркутска) подали документы Антон Красноштанов, генеральный директор ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой». Он является сыном предыдущего депутата ЗС по этому же округу Алексея Красноштанова, который в сентябре был избран депутатом Госдумы. Кроме того, для участия в праймериз заявились директор энергозавода - главный энергетик Иркутского авиационного завода Алексей Савельев и администратор ООО «ОмскНефть» Ирина Кочанова.

По округу №11 (часть Братска, Балаганский рай он, часть Нижнеудинского и Братского районов) документы подали гендиректор ООО «Дента» Денис Тверитин и депутат думы Братска Александр Дубровин, который является исполнительным директором благотворительного фонда «Сибирский характер». Напомним, этот фонд принадлежит предыдущему депутату ЗС по этому округу Андрею Чернышёву, который тоже стал депутатом Госдумы.

Предварительное голосование ИРО ЕР проходит с 27 декабря 2016 года по 15 января 2017 года: выдвижение проходит до 9 января включительно, днём праймериз является 15 января.