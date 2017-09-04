Урожаем похвастает Иркутская область на выставке «Золотая осень-2017»

Экспозицию агропромышленного комплекса Иркутской области в разделе «Регионы России» представит министерство сельского хозяйства региона на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет с 4 по 7 октября 2017 года на ВДНХ в Москве. Как 4 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства, будут продемонстрированы основные достижения сельскохозяйственных предприятий, инвестиционный потенциал, а также презентован суббренд «Продукты Приангарья», объединяющий лучшие продовольственные товары, региональных товаропроизводителей.

В рамках выставки представители сельского хозяйства Иркутской области примут участие в агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост» и в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Агропромышленный комплекс Иркутской области – это стабильно развивающаяся площадка продовольственного обеспечения региона с динамикой роста объемов продовольствия. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за первое полугодие 2017 года составил 15 млрд рублей, или 101,6% к соответствующему периоду 2016 года. По индексу производства среди регионов Сибирского федерального округа Приангарье занимает третье место. У нас есть, что показать, и мы готовы рассматривать опыт других регионов. На выставке будут представлены все сектора агропромышленного комплекса Приангарья», – сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

Фото с сайта правительства Иркутской области.