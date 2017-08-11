Уровень воды в реках Иркутской области может подняться из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей в реках Иркутской области может подняться уровень воды. Об этом 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. В связи с обильными осадками, выпавшими на большей территории Иркутской области, уровни воды в реках незначительно поднялись. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грозы и ливневые дожди задержатся в регионе до 13 августа. В связи с этим ГУ МЧС России по Иркутской области взяло на особый контроль работу гидрологических постов на участках рек Бирюса (Тайшетский район) и Уда (Нижнеудинский район).

На 11-12 августа также прогнозируется повышение уровня воды на реках Китой, Ока, Уда, Бирюса, Иркут, Белая, Ия, на реках Ленского бассейна, не доходящее до критических отметок.

Гидрологические посты в режиме онлайн передают в ГУ МЧС России по Иркутской области все сведения об изменениях уровня воды. В настоящее время подтопления населенных пунктов нет.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.