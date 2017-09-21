Уникальный трансформатор первым в России установили на БрАЗе

Трансформатор с алюминиевыми обмотками высокого напряжения первым в России установил БрАЗ. Как 20 сентября 2017 года сообщила телерадиокомпания «Братск», это полностью отечественная разработка и ее внедрение позволит экономить около 350 тысяч киловатт электроэнергии в год. В обмотке уникального высоковольтного силового трансформатора находится пять тонн алюминия. По сравнению со старым оборудованием с медной обмоткой новый трансформатор легче на 48 тонн, работает гораздо эффективнее и экономит электроэнергию.

«Сейчас посмотрим, как он будет вести себя в условиях нашей суровой зимы и по результатам работы будет принято решение о внедрении этого продукта в рамках программы энергоэффективности, как на нашем заводе, так и на других заводах компании РУСАЛ», – сказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

Проект реализовывался инжинирингово-строительным дивизионом в течение 2016-2017 годов. Конструкцию разработал один из ведущих российских производителей электротехнического оборудования – компания СВЭЛ. «Данный трансформатор необходим для преобразования и понижения напряжения с 220 киловольт до 10 киловольт и для электроснабжения серии корпусов электролиза. Трансформатор содержит алюминиевые обмотки высокого напряжения и является первым в России трансформатором данного типа», – отметил директор департамента по электрообеспечению инжинирингово-строительного дивизиона «Русской инжиниринговой компании» Валерий Тихонов.

Ключевое преимущество трансформаторов с алюминиевыми обмотками – их ценовая конкурентоспособность по сравнению с медными аналогами, повышенная энергоэффективность и обеспечение требуемой надежности эксплуатации. «Уверена, что трансформатор будет работать эффективно, без сбоев и будет запущен в серийное производство, что позволит увеличить экономическую эффективность работы компании РУСАЛ. И, конечно же, нам, как депутатам, важно, что если предприятие будет экономически стабильным, то это и сохранение рабочих мест, и социальные гарантии, и наша экологическая программа модернизации будет продолжаться».

Фото с сайта телерадиокомпании «Братск».