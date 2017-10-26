Уникальное «общежитие» для миллионов живых клеток появилось в Иркутске

Презентация уникальной биостанции BioStantion Nikon CT прошла в Иркутском научном центре хирургии и травматологии. Биостанция предназначена для культивирования клеток и их анализа, их выращивания и круглосуточного наблюдения за ними, наращивания клеточных и тканевых культур для регенеративной медицины, тестирования перспективных лекарственных средств. Об этом 26 октября 2017 года сообщает пресс-служба центра.

«Биостанцию мы получили по программе ФАНО. Своими силами подготовили помещение. Сейчас оборудование смонтировано, установлено, опробовано, подготовлены специалисты. Оборудование уникально. Таких биостанций всего две в России – в Москве и теперь у нас, в Иркутске. Причем, наша модель более новая, с экраном для наблюдения процессов внутри биостанции», - рассказала заместитель директора ИНЦХТ по научной работе Ирина Шурыгина.

На биостанции полностью имитируется человеческий организм: температура, влажность, содержание углекислого газа. Работает автономно, без вмешательства человека. Система включает СО2-инкубатор, микроскоп, CCD камеру и сервер для хранения изображений и данных. Встроенные датчики обеспечивают контроль параметров СО2, температуры и влажности, что значительно снижает климатический стресс и повышает выживаемость клеток. Автоматизированная механика и встроенная микроскопия позволяют визуализировать и анализировать состояние культуры, не вынимая клетки из инкубатора, что предотвращает опасность загрязнения и стрессорное воздействие. Управляется с помощью компьютера.

По словам старшего научного сотрудника ИНЦХТ Натальи Дреминой, сейчас исследуется новый противоопухолевый препарат, разработанный учеными Иркутского института химии. При его создании иркутские ученые-химики использовали особые свойства арабиногалактана - полимерного сахара лиственницы сибирской и так называемый «принцип конфетки». Известно, что мутированные клетки всегда голодные и уничтожают всё на своем пути, особенно сладкое.

«Арабиногалактан – сладкую конфетную обертку - мы изготавливаем из древесины лиственницы сибирской и даурской, которые имеют молекулу в виде шара и которая похожа на растение перекати-поля, - рассказал заместитель директора ИрИХ по научной работе Борис Сухов. - Внутрь мы помещаем саму конфетку – наночастицу селена – яд для раковых клеток. Причём, отличие нашего изобретения в том, что наночастица селена сразу захватывает тысячи радикалов, участвующих в регулировании жизнедеятельности онкоклетки, вместо одного радикала, как это происходит при использовании других, молекулярных лекарственных средств данной группы. Работа над новым препаратом только началась, но перспективы обнадеживающие».

Сотрудничество двух научных институтов насчитывает не одно десятилетие и началось еще в далекие 70-е прошлого столетия. Совместными усилиями созданы такие всемирно известные лекарственные препараты как феракрил и анавидин. Безусловно, появление такого уникального оборудования как биостанция BioStantion Nikon CT, открывает новые широкие возможности для учёных, не только иркутских, но и соседних регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов.