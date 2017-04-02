Умер великий поэт Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США, сообщает РИА «Новости» 1 апреля 2017 года со ссылкой на его вдову Марию Новикову. Поэта госпитализировали накануне в тяжелом состоянии. "Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала Новикова.

Генеральное консульство России в Хьюстоне поможет в выполнении последней воли поэта, который завещал, чтобы его похоронили в Переделкино, около Бориса Пастернака, сообщили в пресс-службе российского посольства в США. Свои соболезнования родным и близким Евтушенко выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

Поэт регулярно приезжал в Иркутск и Зиму, которую считал своей Родиной. Последний визит случился летом 2015 года в рамках турне «Поэт в России больше чем поэт». Он являлся почётным гражданином Иркутской области.