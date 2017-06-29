Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гражданскую жену артиста Александру Куцевол. «Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья. Как же я теперь без тебя? Лети, Олег! Я всегда с тобой», – написала она в Instagram. Ранее Александра Куцевол рассказала «РИА Новости», что 47-летний певец находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Олег Яковлев родился в городе Чойбалсан в Монголии, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда Яковлев окончил первый класс. Они жили вначале в Ангарске, затем в Иркутске. Артист с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище по профессии «актер театра кукол», затем учился в ГИТИС, снимался в спектаклях. Солистом группы «Иванушки International» Олег Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для него стала одна из самых популярных композиций группы – «Тополиный пух». В 2012 году певец начал сольную карьеру, а год спустя официально покинул «Иванушки International».

Фото с личной страницы Олега Яковлева в социальной сети "ВКонтакте".