Указ президента о росте зарплаты бюджетников Приангарье выполнит в 2017 году – А. Битаров

Иркутская область в 2017 году планирует полностью выполнить указ президента РФ по доведению средней заработной платы работников бюджетной сферы до уровня средней зарплаты в целом по экономике региона. Об этом 17 января 2017 года сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на председателя правительства Иркутской области Александра Битарова. Напомним, в 2016 году Иркутская область вошла в десятку регионов Российской Федерации, где наиболее успешно выполняется указ.

Александр Битаров, что по итогам прошедшего финансового года собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Иркутской области увеличились на 27% по сравнению с 2015 годом и составили 106 млрд рублей. «Благодаря этому мы выполнили подавляющее большинство поручений губернатора Иркутской области и пожеланий депутатов Законодательного Собрания региона. Впервые за последние годы была выплачена зарплата бюджетникам за декабрь в декабре. Межбюджетные трансферты мы увеличили почти в 1,5 раза, то есть помощь муниципалитетам была увеличена на два миллиарда рублей по сравнению с тем планом, который мы имели в начале года», – подчеркнул он.

Председатель регионального правительства напомнил, что государственный долг Иркутской области удалось удержать на низком уровне. Если изначально в областном бюджете 2016 года закладывалась сумма в 28 млрд рублей, то на 1 января 2017 года уровень госдолга составлял лишь 18,8 млрд рублей. Это подтвердило прогнозы аналитиков рейтингового агентства «Standard & Poor’s» о том, что в краткосрочной перспективе областное правительство продемонстрирует умеренный дефицит регионального бюджета, благодаря чему сможет сдержать рост долговой нагрузки на уровне менее 30% прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов. Исходя из этого мнения, в июне 2016 года специалисты S&P пересмотрели рейтинг Иркутской области с «Негативного» на «Стабильный».

Александр Битаров напомнил, что Министерство финансов РФ в сентябре 2016 года присвоило Иркутской области высшую степень качества управления региональными финансами. Из федерального центра в 2016 году регион получил финансовую поддержку в 19 млрд рублей, эти средства были направлены на развитие социальной сферы, экономики, строительство и ремонт дорог и другие социально значимые цели.

«Губернатор поручил в наступившем году существенно увеличить финансирование в плане проведения капитальных ремонтов учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, спорта, культуры, а также серьезной увеличить инвестиции на строительство новых объектов», – сообщил Александр Битаров.

Фото с сайта правительства Иркутской области.