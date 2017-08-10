Угрозы подтопления домов и социальных объектов в Иркутске нет

В Иркутске уровень подъема рек находится в пределах нормы, угрозы подтопления жилого сектора и социальных объектов нет. Об этом 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя директора МКУ «Безопасный город» Геннадия Мальцева. Он подчеркнул, что критическая норма выпадения осадков, зафиксированная в течение 12 часов, составляет 50 мм и более. В Иркутске за прошедшие сутки выпало 22 мм. В настоящее время специалисты ведут мониторинг и оперативно передают информацию в Единую диспетчерскую службу. Спасатели устанавливают вешки на тех участках, где возможно подтопление на территории города.

«За минувшие сутки в Единую диспетчерскую службу поступило всего шесть жалоб. Ситуации не критичные – это подтопление подвала в деревянном доме на Боткина, вода в ограде одного из частных домов на проезде Угольный и подтопление проезжей части. Сотрудники аварийно-спасательной службы и дежурные дорожные бригады оперативно отработали эти заявки», – сообщил Геннадий Мальцев.

Как отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский, дежурные дорожные бригады отслеживают состояние ливневой канализации, а также контролируют места возможных подтоплений в городе. «В круглосуточном режиме работали бригады со спецтехникой по всем округам. В течение прошедшей ночи откачивали воду на улицах Култукской, Красноярской, Баррикад, Ушаковской, в районе Лисихи. Сейчас силами предприятия продолжают расчищаться ливневые стоки, чтобы вода с улиц уходила быстрее», – подчеркнул Михаил Чайковский.

Оставить заявку на откачку ливневой воды можно по телефону Единой диспетчерской службы 520-112.

Фото очевидцев из социальных сетей.