Уголовное дело возбуждено по факту самоубийства подростка в Иркутске

В Иркутске по факту самоубийства 15-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Как сообщает 13 апреля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 11 апреля девочка пришла в квартиру к отцу в доме в мкр-не Ново-Ленино, где совершила суицид. Мужчина, вернувшись домой, обнаружил тело дочери и сразу сообщил о произошедшем бывшей супруге. Когда женщина прибыла на место происшествия, мужчина на её глазах свёл счеты с жизнью аналогичным способом. По факту смерти 56-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Известно, что семья благополучная, на учетах не состояла.