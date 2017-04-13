Уголовное дело возбуждено по факту самоубийства подростка в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
13/04/2017 - 16:51

В Иркутске по факту самоубийства 15-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Как сообщает 13 апреля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 11 апреля девочка пришла в квартиру к отцу в доме в мкр-не Ново-Ленино, где совершила суицид. Мужчина, вернувшись домой, обнаружил тело дочери и сразу сообщил о произошедшем бывшей супруге. Когда женщина прибыла на место происшествия, мужчина на её глазах свёл счеты с жизнью аналогичным способом. По факту смерти 56-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Известно, что семья благополучная, на учетах не состояла.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Иркутск
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