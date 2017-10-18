Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме престарелых в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
18/10/2017 - 18:04

По факту пожара в частном доме престарелых на ул. Курортной в Иркутске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, около 5.00 18 октября 2017 года в сушильной комнате на первом этаже двухэтажного кирпичного здания произошло возгорание, которое распространилось по первому и второму этажам. В доме располагался фонд паллиативной помощи имени Сергея Милицы. В момент возгорания в здании находились 15 человек – 12 пожилых людей и трое человек обслуживающего персонала. В медицинские учреждения обратились 12 человек с диагнозом «отравление угарным газом», четверо из них находятся в реанимации.   

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Пожары, Иркутск
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