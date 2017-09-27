Уголовное дело возбудили в Усть-Куте, где ребёнка ударило током

В Усть-Куте в отношении электромонтера эксплуатации сетей компании «Усть-Кутские электрические сети» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как напоминает 27 сентября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, днём 25 августа возле дома №73 на ул. Зверева 11-летний мальчик зашел в открытую трансформаторную будку, где его ударило током. Предварительно установлено, что электромонтер, обслуживающий трансформаторную подстанцию №2 по ул. Зверева, 71, знал, что запорные устройства на подстанции неисправны, не сообщил об этом руководству и не принял мер к ремонту устройств.

Свидетелем происшествия со школьником стал его сосед, который оттащил ребенка от будки и вызвал скорую медицинскую помощь. В медицинское учреждение мальчик поступил в тяжелом состоянии с диагнозом «поражение электрическим током, ожог III степени».

Руководитель следственного отдела с участием сотрудников полиции планирует провести осмотр всех электроустановок «Усть-Кутских электрических сетей». При обнаружении нарушений, угрожающих безопасности жителей, руководство электрических сетей примет меры к устранению нарушений. В противном случае следственными органами незамедлительно будет организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).