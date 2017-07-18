Уголовное дело возбудили в Братске из-за пожара, на котором погибли семь человек

Источник: Байкал Инфо
18/07/2017 - 15:41

По факту обнаружения останков тел семи человек на месте горевшего дачного дома в СНТ «Железнодорожник» в Братске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как 18 июля 2017 года напоминает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, пожар произошёл в ночь на 16 июля. В результате него погибли две женщины в возрасте 25 лет, двое мужчин в возрасте 25 и 28 лет, трое шестилетних детей.

Как рассказали очевидцы, 15 июля молодые люди с детьми распивали спиртные напитки, топили баню на арендуемом дачном участке в СНТ, конфликтов на участке не было. Ночью произошел пожар, по одной из версий следствия, из-за короткого замыкания электропроводки. Все находившиеся в доме люди погибли.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы. 

Фото пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Пожары, Братск
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