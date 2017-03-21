Угнанный в Саянске автомобиль нашли в Иркутске

Угнанную в Саянске иномарку нашли в одном из дворов Иркутска. Как 21 марта 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, во время патрулирования Октябрьского района города к сотрудникам вневедомственной охраны обратился мужчина, который сообщил, что в районе одного из домов на улице Постышева уже долгое время стоит неизвестный автомобиль, которым никто не пользуется. Подъехав по указанному адресу, сотрудники Росгвардии обнаружили автомобиль марки Nissan Terrano. При осмотре транспортного средства на водительской двери были замечены следы взлома замка.

Старшина полиции Вадим Тельманов и старший сержант Андрей Шевнин решили проверить данный автомобиль через базу ИБД «Регион» и установили, что автомобиль находится в розыске. Оказалось, что иномарка была угнана в Саянске месяц назад. Установлен законный владелец. В настоящее время автомобиль помещён на штрафстоянку. По данному факту проводится проверка.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.