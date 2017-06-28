Учёные Иркутска, Улан-Удэ и Москвы исследуют спирогиру на Байкале

Учёные из Иркутска, Улан-Удэ и Москвы исследуют виды спирогиры и проблему развития этой водоросли на Байкале в рамках проекта «Байкальская экспедиция», который стартует 26 июня в пос. Листвянка. В ходе экспедиции они проведут отбор проб как поверхностного, так и глубинного слоя воды Байкала, водорослей, изучат кусочки пластика, обросшего микроорганизмами, сделают снимки поверхности озера с квадрокоптера, запросят данные съемки со спутника - часть исследований произведут на месте, остальные пробы отправят в Москву для изучения другими учёными. Об этом 26 июня 2017 года сообщила руководитель проекта «Байкальская экспедиция» Марина Рихванова.

«Состав участников экспедиции уже запланирован, по ходу поездки мы встретимся с местными жителями, проведём мастер-классы с детьми из исследовательского детского лагеря в пос. Горячинск», – сказала руководитель проекта. В экспедиции также примет участие группа детской видеостудии для того, чтобы снимать репортажи, мультфильмы и фильмы.

Экспедиция будет состоять из водного и сухопутного этапа. К ее участникам присоединятся московские учёные - специалисты из МГУ им. Ломоносова и Главного испытательного центра питьевой воды. Водные исследования от Листвянки до Ушканьих островов начнутся26 июня, а с 16 до 26 июля команда будет работать на суше, где исследует южную часть побережья озера. Результаты исследований будут опубликованы в течение года в научных журналах и в свободном доступе на сайте кафедры гидробиологии МГУ. Сейчас создают сайт для общественного мониторинга, который заработает с 1 июля, на нём участники экспедиции будут размещать фотографии из поездки.

Арт-директор союза криэйторов, член союза дизайнеров России Любовь Можаева обратила внимание на то, что во время экспедиции под её руководством будет изготовлена дизайнерская бумага из спирогиры с различными добавками, и, возможно, будет изготовлен аутентичный для Байкала сувенир из водорослей.

Как заметил к.б.н кафедры гидробиологии МГУ им. Ломоносова, руководитель научной группы «Байкальской экспедиции» Михаил Колобов, спирогиру выбрасывает водой на побережье озера и для того, чтобы не было вторичного загрязнения, её необходимо собирать. Однако люди не смогут убрать все водоросли, так как их большое количество. Сейчас уже нашли несколько способов утилизации водоросли, но ещё проводятся эксперименты по использованию различных методик. Водоросль используют для изготовления дизайнерской бумаги, удобрений и даже пробуют добавлять в корм сельскохозяйственным животным. По мнению Михаила Колобова, спирогира не является трагедией для Байкала. «Эта водоросль отражает невидимые процессы, проходящие внутри озера. Она впитывает в себя биогенные вещества и удаляет их из воды», – сказал он.

Напомним, проект «Байкальская экспедиция» существует с 2012 года, его участники ежегодно исследуют Байкал. Уникальность проекта заключается в том, что его цель - не только научные исследования, но и поиск способа использования «природного мусора» и привлечение местных жителей и детей для изучения и уборки Байкала.

Участники экспедиции заявили, что полностью разрастание спирогиры устранить не получится, но установить причины разрастания и найти способ минимизировать её количество возможно, даже с пользой для местных жителей.