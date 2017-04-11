Учёные ИГУ получат гранты Российского фонда фундаментальных исследований

Четыре проекта учёных Иркутского государственного университета стали победителями конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 2017 года по гуманитарным и общественным наукам и отчетов по продолжающимся в 2017 году проектам. Об этом 11 апреля 2017 года сообщает пресс-служба ИГУ.

«Получение каждого гранта на исследования в области социальных и гуманитарных наук очень важно для университета, – сказал проректор по научной работе и международной деятельности Александр Шмидт. - Традиционно сильные позиции ИГУ как центра естественнонаучных исследований необходимо дополнять развитием научных исследований в широком спектре гуманитарных дисциплин. Этого требуют не только современные условия финансирования науки, в которых высокая грантовая активность стала одним из залогов успешного развития вузовской науки, но и позиционирование ИГУ как ведущего центра социально-гуманитарного развития региона».

Грантовую поддержку РФФИ получили следующие проекты:

- «Этнические рынки» в пространстве постсоветского сибирского города» (руководитель – д-р социол. наук Константин Григоричев). Впервые проект получил поддержку в 2016 году – грант РГНФ (фонд вошел в структуру РФФИ в 2016 году) в рамках основного конкурса заявок на проведение исследований научными коллективами. По результатам рассмотрения отчетов за 2016 год экспертами фонда было принято решение о продолжение финансирования работ в 2017 году. Проект реализуется на базе лаборатории исторической и политической демографии ИГУ;

- «Социокультурные основы эмпатии» (руководитель – канд. филос. наук Оксана Полюшкевич). Проект участвовал в конкурсе научных исследований, выполняемых коллективами, полностью состоящими из молодых ученых. Поддержан в 2016 году, а по итогам первого года исследований фонд принял решение продолжить финансирование работ в 2017 году. Исследование выполняется на базе кафедры государственного и муниципального управления;

- «Мигрантские локальности и городские мобильности (на примере Иркутска)» (руководитель – д-р социол. наук Константин Григоричев). Проект участвовал в конкурсе научных исследований 2016 года, выполняемых коллективом молодых ученых под руководством ученых высшей квалификации (докторов наук). Исследование будет выполнено на базе лаборатории исторической и политической демографии ИГУ в течение 2017-2018 года;

- «Взаимоотношения исследовательской и практической психологии в СССР: историко-психологический анализ» (руководитель – д-р психол. наук Ольга Артемьева). Проект получил поддержку в рамках конкурса научных исследований, выполняемых коллективом, полностью состоящим из молодых ученых. Выполнение проекта предполагается на базе факультета психологии ИГУ в 2017-2019 годах.