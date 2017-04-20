Учить медработников Иркутской области будут специалисты из Европы, США и Японии

Международный центр постдипломного медицинского образования планируют открыть в августе 2017 года Иркутской области. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко на пленарном заседании XI всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Он сообщил, что Международный центр постдипломного медицинского образования в Иркутске будет открыт на базе областного онкологического диспансера для повышения уровня медицинских работников для регионов Сибири и Дальнего Востока по различным направлениям медицины с привлечением ведущих специалистов Европы, США, Японии, Китая и Кореи.

Открытие форума «Здоровье нации – основа процветания России» состоялось 19 апреля в Москве. На пленарном заседании Сергей Левченко отметил достижения региона в сфере здравоохранения, в результате которых за последние годы удалось увеличить среднюю продолжительность жизни, снизить показатели смертности по основным причинам (от болезней дыхания, системы кровообращения, пищеварения, внешних причин, при ДТП), а также снизить показатели детской и материнской смертности. «Во многом это стало возможным благодаря реализации поручения президента России и государственной политики федерального Министерства здравоохранения по формированию трехуровневой системы охраны материнства и детства», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время региональное здравоохранение развивается в рамках пяти приоритетных направлений, определенных Минздравом России. Одно из таких направлений – дальнейшее снижение материнской и младенческой смертности. Губернатор выразил надежду, что Минздрав России включит в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы инициативу Иркутской области по строительству нового здания перинатального центра на 130 коек в городе Братске. Планируется, что в нем будет оказываться специализированная медицинская помощь жителям северных территорий Иркутской области, где проживает более 700 тысяч человек.

Сергей Левченко также сообщил, что Иркутская область готова к реализации приоритетного проекта по обеспечению своевременного оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, стартовавшего в этом году. «Для Иркутской области – это отличная возможность развития санавиации и обеспечения доступности медицинской помощи населению отдаленных территорий. В июле этого года авиационный парк санитарной авиации пополнится современным отечественным вертолетом МИ-8 АМТ, оснащенным медицинским модулем. На закупку летных часов федеральным бюджетом выделено 79,5 млн рублей, областным бюджетом более 9 млн рублей. Кроме того, для организации работы дополнительной медицинской бригады в круглосуточном режиме в областном бюджете предусмотрено более 24 млн рублей. Для Иркутской области, где ежегодно с помощью санитарной авиации эвакуируется порядка 300 человек, данные меры по усилению службы медицины катастроф – это реальные десятки спасенных жизней», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также напомнил, что в Приангарье продолжается реализация программы «Земский доктор», направленная на привлечение медицинских специалистов в территории области. Всего с 2012 по 2016 годы удалось привлечь 422 медицинских специалиста, которые получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. В 2017 году в областном бюджете предусмотрены средства для выплат 90 специалистам.

Сергей Левченко также отметил, что в 2016 году дан старт принципиально новой системе допуска к профессиональной медицинской деятельности через проведение аккредитации по международному стандарту. «Отдавая должное реформе, мы готовы к серьезным действиям по созданию опорного симуляционно-аккредитационного центра в городе Иркутске. Это позволит организовать условия для проведения аккредитации медицинских работников, в том числе для соседних с Иркутской областью регионов России», – подчеркнул губернатор.

Сергей Левченко заверил участников заседания, что поликлиники региона также готовы подключиться к реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника», который уже активно внедряется на территории Российской Федерации. Кроме того, глава региона в своем выступлении попросил поддержать бюджетные заявки в Минздраве России для включения трех объектов здравоохранения Иркутской области в федеральную адресную инвестиционную программу: завершение строительства детской поликлиники №8, начало строительства детской поликлиники №9 и здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске.

Фото с сайта правительства Иркутской области.