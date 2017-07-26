Учения по ликвидации аварий прошли в АНХК

Тактико-специальные учения по локализации и ликвидации аварий с возгоранием на сливо-наливной эстакаде, нефтяном амбаре, технологической установке, а также на резервуаре прошли на учебно-тренировочном полигоне Ангарской нефтехимической компании. Как сообщает 26 июля 2017 года пресс-служба АО «АНХК», на учениях продемонстрировали передовые методы борьбы с пожарами и авариями на объектах нефтеперерабатывающего комплекса с применением пеноподъемника, а также эвакуацию ж/д цистерны с помощью локомобиля.

В учениях участвовали подразделения филиала «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность», АО «Ангарская нефтехимическая компания», других подразделений - около 100 человек личного состава, двадцати единиц специальной техники. Прошедшее мероприятие продемонстрировало высокую степень готовности аварийно-спасательных служб, чёткое взаимодействие между всеми оперативными подразделениями, что подтверждено высокой оценкой руководства АНХК.

Учения прошли в Ангарске в рамках выездного совещания в АНХК с участием работников аппарата управления ПАО «НК «Роснефть», руководителей дочерних обществ блока «нефтепереработка и нефтехимия», а также руководителей служб промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. На совещании подвели итоги в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) за I полугодие 2017 года. Его участники обсудили наиболее актуальные вопросы, по которым приняли решение до конца 2017 года. По итогам работы за 2016 год лучшие предприятия в области ПБОТОС получили награды.