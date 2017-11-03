У жителей Иркутской области осталось меньше месяца для оплаты налогов на имущество

Срок уплаты имущественных налогов: транспортного, на землю и имущество за 2016 год истекает 1 декабря 2017 года. Таким образом, осталось меньше месяца, чтобы исполнить свой долг перед государством, сообщает 3 ноября пресс-служба УФНС по Иркутской области.

Как и раньше, налог на имущество физических лиц налоговые органы исчислили, исходя из инвентаризационной стоимости объектов с учетом коэффициента – дефлятора (1,329), установленного приказом Минэкономразвития Российской Федерации, умноженной на ставку налога. В прошлом году коэффициент – дефлятор был равен 1,147, следовательно, налог, рассчитанный за 2016 год, возрастет.

Плательщику, желающему самостоятельно произвести расчет налога, необходимо знать его ставку, установленную в муниципалитете, где находятся объекты его имущества. Получить подробную информацию об установленных ставках и льготах по имущественным налогам поможет сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам физических лиц».

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» первыми получили налоговые уведомления в электронном виде. Они могут оплатить налоги, распечатав налоговое уведомление вместе с квитанцией на уплату через отделения банков и их терминалы. Но быстрее и проще это сделать в режиме онлайн через личный кабинет или, воспользовавшись электронным сервисом «Заплати налоги».

Жители Иркутской области, не подключенные к «Личному кабинету», получили налоговые уведомления по почте. Если информация в них указана неточно, следует заполнить «Заявление на уточнение сведений», бланк которого прилагается к каждому документу. За несвоевременную уплату налогов начисляются пени за каждый календарный день просрочки (сумма долга умножается на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России). Кроме того, в отношении граждан, не уплативших налог, будут применяться меры принудительного взыскания задолженности.