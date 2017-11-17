У властей Иркутской области и ОНФ сложилось тесное, открытое и эффективное сотрудничество

Между правительством Иркутской области и Общероссийским народным фронтом сложилось тесное, открытое и эффективное сотрудничество. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на конференции регионального отделения ОНФ 17 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба правительства.

«Это говорит о том, что власть и общество вместе решают проблемы, которые возникают в нашем регионе. За эти два года Народный фронт для руководства области дважды подготовил общественные предложения, которые по моему поручению для органов власти стали ежедневной настольной книгой, обязательной для исполнения. Хочу сразу сказать, не все из предложенного нам удалось сделать. Например, не реализовано предложение по принятию закона «Об обязательной этнологической экспертизе». Часть полномочий в этой сфере лежит на федеральном уровне и пока нормативно не решен вопрос закрепления процедуры этнологической экспертизы, отсутствуют соответствующие механизмы и не определен уполномоченный орган. Вместе с федерацией эту работу мы продолжим в 2018 году», - сказал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что продолжается совместная работа министерства здравоохранения и активистов ОНФ по повышению качества и доступности медицинской помощи. Правительство выделяет средства на обновление оборудования, ведётся строительство фельдшерско-акушерских пунктов, ремонтируются больницы, решаются вопросы по привлечению кадров.

«Новоселье в 2016 году отметили в поликлинике Аларской ЦРБ, на полную мощность заработала районная больница в Баяндае. Жители сельских райцентров ждали открытия этих медицинский учреждений 10 лет. Были выделены средства на капитальный ремонт Усольского роддома, Тайшетской и Усть-Удинской ЦРБ. Сейчас мы рассматриваем два крупных проекта – строительство радиологического корпуса на базе онкодиспансера и возведение детского медицинского центра», - подчеркнул губернатор.

Сергей Левченко сообщил, что правительство реализовало предложение ОНФ по повышению доступности муниципальных услуг по постановке детей в очередь в детский сад через МФЦ. Сейчас в 17 муниципалитетах такая система действует, еще в четырёх муниципалитетах предоставляется услуга по информированию об организации бесплатного дошкольного образования.

Кроме того, значительная часть предложений активистов ОНФ вошла в ежегодное послание губернатора Иркутской области. «Это говорит о высокой значимости тех инициатив, о которых вы заявляете. Мы активно работаем над завершением так называемых долгостроев, которые стояли в замороженном состоянии долгие годы. Мною поставлена задача в 2018 году эту тему закрыть. Если в прошлом году было сдано в эксплуатацию 36 объектов, в этом году мы планируем сдать почти 100 объектов. Это школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и фельдшерско-акушерские пункты. Это не только те задачи, которые ставит перед нами глава государства, но и требования по улучшению качества жизни от наших граждан», - сказал глава региона.

«У нас наладилась рациональная связь с правительством. Те задачи, которые мы сейчас ставим перед правительством, это вопросы, связанные с выполнением майских указов президента РФ, решаются. Сегодня мы почти на 90% справились с задачей реализации программы по расселению аварийного жилого фонда», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов.

«По итогам предыдущих лет мы в основном говорили о проблемах с капитальным ремонтом, сейчас этот вопрос по обращениям граждан ушел на пятое место, это результат нашей совместной работы с правительством Иркутской области. И сегодня фонд капитального ремонта начал получать благодарности от жителей», - сказала руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни», координатор центра общественного мониторинга благоустройства городской среды Валерия Кошечкина.

Сергей Левченко поблагодарил активистов ОНФ за помощь в решении проблем лесного комплекса. Региону удалось увеличить налоговую базу. Ведётся активная работа по восстановлению лесных насаждений.

Координатор группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» Сергей Апанович подчеркнул, что успешно реализуются другие экологические проекты. «Предложения в рамках проекта «Генеральная уборка» были направлены в правительство. Из 158 обращений, поступивших от неравнодушных граждан на «Интерактивную карту свалок», по 69 есть результаты, несанкционированные свалки уже ликвидированы, остальные находятся в работе», - сказал Сергей Апанович.

Ещё одна тема касается общественного контроля за исполнительными органами государственной власти. Была создана нормативная база, сформированы общественные советы при 35 органах исполнительной власти, в которые вошли представители Общественной палаты Иркутской области, общественных организаций. Губернатор предложил активистам ОНФ также включиться в эту работу. «Мы нашли то взаимопонимание с органами государственной власти, когда работа наших активистов воспринимается адекватно. Мы все, наконец, стали понимать, что делаем одно дело. Мы стараемся помочь органам государственной власти», - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Наталья Протопопова.

Сергей Левченко сообщил, что все 33 общественных предложения, которые поступили от ОНФ в 2016 году, и те, которые не были выполнены в 2015 году, находятся на постоянном контроле. Ответственным за взаимодействие с ОНФ определен аппарат губернатора и правительства Иркутской области. Министерствам и ведомствам поставлена задача в приоритетном порядке рассматривать все предложения ОНФ.

«Я бы хотел обратиться к вам с предложением сводить к минимуму попытки критиканства и политизации проблем. Именно критиканства, а не критики, которая полезна в любом деле. Мы всегда готовы работать открыто и ждём от вас такого же отношения. Не приемлем в нашей работе субъективный подход, когда одна проблема выделяется, а другая замалчивается», - сказал губернатор.

Активисты регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» передали губернатору общественные предложения по взаимодействию на следующий год.