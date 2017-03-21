У иркутян проверят экологическое зрение в рамках акции «360 минут»

Акция по проверке экологического зрения пройдет с 15:00 до 16:00 22 марта 2017 в Иркутске в рамках экологического волонтерского марафона En+ Group «360 минут». Как 21 марта сообщили организаторы мероприятия, эковолонтеры на центральной площади 130 квартала предложат жителям города пройти тест на близорукость по специальной таблице проверки зрения, на которой вместо традиционных букв изображены животные из Красной книги России: от относительно распространённых до вымирающих видов. Первыми участниками акции станут директор заповедника «Байкальский» Василий Сутула и представители Иркутскэнерго.

Акция по проверке экологического зрения будет проходить одновременно в десяти городах России. Участниками акции станут жители практически всей Сибири, в том числе крупных городов – Иркутска, Красноярска, Абакана и Новосибирска. В Москве аналогичная акция пройдет 25 марта в Дарвиновском музее.

Серию летних экомероприятий с ключевой акцией «360 минут» в начале сентября компания En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» организует седьмой год подряд. Главный экологический волонтерский марафон «360 минут» в нынешнем году включен в официальный список мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии России, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия Заповедной системы России. Экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». На сегодняшний день он является частью комплексной системы инициатив, проводимых En+ Group по защите Байкала и заповедных территорий. Среди них проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрение бизнес-технологий в природоохранную деятельность и другие.

За шесть лет волонтёры акций «360 минут» подняли, вырыли и достали со дна Байкала мусор объёмом 4800 кубических метров. Весь он утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц. В этом году значительно расширена география экомарафона «360 минут», он затронет заповедники и национальные парки на территории Иркутской и Архангельской областей, Красноярского, Приморского, Краснодарского, Забайкальского краев, а также на территории республик Хакасия и Бурятия. С марта по октябрь 2017 года организаторами запланированы десятки экологических мероприятий с участием порядка 100 тысяч волонтеров.

«Мы проводим экомарафон «360 минут» уже в седьмой раз. Однако этот год для нас особенный. Год экологии и 100-летия заповедной системы России – это прекрасная возможность продемонстрировать наш комплексный подход к вопросам устойчивого развития. Уже семь лет, находясь на защите Байкала, мы реализуем целый ряд природоохранных, научных, исследовательских, экопросветительских и образовательных инициатив, которые складываются в единую системную работу по поддержке сибирского региона с особым вниманием к жемчужине Сибири – озеру Байкал. Своим примером мы хотим подтолкнуть неравнодушных людей и сознательный бизнес к более ответственному отношению к природе», – рассказала руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачева.

Фото организаторов мероприятия.