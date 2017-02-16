У Иркутска могут забрать барельеф Владимира Гуркина

Иркутск может лишиться бронзового барельефа известного драматурга Владимира Гуркина, который установлен в 130-ом квартале, из-за долгов скульпторам. Как рассказал «Байкал Инфо» 16 февраля 2017 года руководитель инициативной группы Николай Гоцкин, скульпторам заплатили около 200 тыс. рублей, собранных всем миром, ещё требуется отдать более 1,2 млн рублей. Появилась информация, что жители Омска готовы выкупить барельеф автора пьесы «Любовь и голуби».

Николай Гоцкин напомнил, что барельеф был торжественно открыт 13 сентября 2016 года, когда исполнилось 65 лет со дня рождения драматурга. Как оказалось, в долг. Инициативная группа прилагала усилия по сбору средств: были выпущены листовки, в театрах и филармонии установлены коробки для пожертвований, в СМИ опубликован счёт, прошли выступления и т.д. Помочь деньгами отказали и мэр Иркутска, и губернатор Иркутской области, и видные меценаты вроде Виктора Бронштейна.

«Когда-то 1967 году Владимир Гуркин 15-летним мальчишкой из города Черемхово приехал поступать в Иркутское театральное училище – очень хотел стать артистом, - сказано на сайте Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова. - Сейчас по версии иностранных специалистов Владимир Гуркин входит в сотню лучших комедиографов ХХ века. Фильм по его пьесе «Любовь и голуби» (режиссер – Владимир Меньшов) в 1991 году получил первую премию на первом международном фестивале «Кинокомедии мира», в испанском городе Малага. Эта комедия не только до сих пор притягивает к экранам почитателей, но и разобрана на узнаваемые цитаты».

Реквизиты для перечисления средств:

ИНН 381258900247

ИП Скачков Евгений Иванович

Счет 40802810574000994901

БИК 045004816

Сибирский филиал ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г.Новосибирск

Счет 30101810500000000816

С инициативной группой можно связаться по тел. 89501260124.

Фото с сайта драмтеатра