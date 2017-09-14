У должника по алиментам в Приангарье забрали более 340 тыс. рублей в пользу сына

В Катангском районе со счёта гражданина Х. списали более 340 тыс. рублей для погашения его задолженности по алиментам перед 16-летним сыном, который с матерью живёт в Якутии. Как сообщает 14 сентября 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области со ссылкой на мать ребенка, в преддверии нового учебного года такая помощь пришлась кстати, т.к. старшекласснику потребуются дополнительные траты на услуги репетиторов для подготовки к выпускным экзаменам.

К принудительному снятию денег со счёта должника приставы прибегли, когда не помогли никакие уговоры, убеждения и взывания к совести нерадивого отца. Мужчина не пытался наладить родственные отношения с сыном и долгое время игнорировал решение суда и требования приставов о выплате алиментов. Как только судебные приставы получили сведения из разных кредитных организаций о том, что на счёт должника поступили деньги, на них было обращено взыскание.

Изображение с сайта УФССП России по Иркутской области.