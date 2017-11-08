Турпоток на Ольхон увеличился почти в 2,5 раза с пуском нового парома

На байкальский остров Ольхон за навигацию 2017 года три парома перевезли 273 тыс. человек. Это в 2,48 раза больше, чем годом ранее, тогда количество перевезенных составило 110 тыс. человек. Об этом 8 ноября «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства. За нынешний сезон паромы перевезли 71,3 тыс. машин, в прошлом году – 30,4 тыс. Увеличение потока стало возможным после запуска третьего парома «Семён Батагаев».

Все три парома («Дорожник», «Ольхонские ворота» и «Семен Батагаев») выполнили 6349 рейсов в навигацию 2017 года. Последний паром выполнил 2119 рейсов. Всего на работу трёх паромов в этом году выделено из бюджета Иркутской области почти 104,4 млн рублей.

Скопление машин на паромной переправе – нерегулируемый процесс, напрямую зависит и от погоды. Поэтому количество автотранспорта в очереди в различные дни значительно разнится и достигает примерно 150. Лето ознаменовалось поломкой нового парома в самый разгар туристического сезона – 29 июля. Тогда очередь скопилась такая огромная – до 700 машин, что многим пришлось ночевать на паромной переправе, пока правительство Иркутской области не распорядилось, чтобы два оставшихся парома выполняли рейсы круглосуточно.

ВСРП связалось с заводом-изготовителем электронной системы дистанционного автоматического управления левым двигателем, которая дала сбой на новом пароме, поскольку поломка произошла в период действия гарантийных обязательств. На Ольхон прибыли инженеры и техники завода-изготовителя электронной системы, а вечером того же дня все сбои были устранены и проведен тестовый рейс. Второго августа в 7:00 «Семен Батагаев» снова вышел на маршрут.

В разгар диких очередей, 30 июля, произошла стычка между работниками парома «Ольхонские ворота» и китайскими туристами. Для экономии места на пароме многочисленные группы китайских гостей довозили до переправы в Сахюрте на больших автобусах, а уже на острове их пересаживали на местный транспорт и везли дальше. В тот день, по словам очевидцев, толпа туристов из КНР, не дожидаясь, пока погрузятся машины на паром, буквально взяла его штурмом. По сведениям некоторых очевидцев, туристы избили родственницу капитана, по данным другим, он сам внезапно поднял аппарель парома, так что пассажиры попадали. Как сообщает пароходство, капитан парома написал заявление об увольнении по собственному желанию. По другой версии, Сергея Сизикова, проработавшего почти 40 лет, заставили уволиться, как и его родственницу.