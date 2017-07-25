Турнир по национальной борьбе пройдёт в Ольхонском районе

Межрегиональный турнир по национальной борьбе памяти мастера спорта СССР, чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Михайловича Елбаскина пройдет с 4 по 6 августа 2017 года в Ольхонском районе в заливе «Сохтор». Как сообщает пресс-служба министерства спорта иркутской области, ожидается, что в соревнованиях будут участвовать более 500 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Тувы, Бурятии и Якутии.

Юноши до 18 лет и младше выступят в пяти весовых категориях: 45, 50, 60, 70 и свыше 70 кг. Мужчины старше 18 лет выйдут на ковер в весовых категориях 60, 72, 84 и свыше 84 кг. В каждой из возрастных групп пройдет абсолютное первенство.

Общий призовой фонд турнира составит 600 тыс. рублей. Абсолютный чемпион турнира среди мужчин получит приз в размере 70 тыс. рублей, среди юношей – 30 тыс. рублей.

«Этот турнир проводился с 1996 года на протяжении пяти лет. Многим спортсменам он дал дорогу в большой спорт - Александру Богомоеву (трехкратный чемпион России, чемпион Европейских игр), Баиру Омоктуеву (четырехкратный чемпион Европы, чемпион и призер мировых чемпионатов по боевому самбо), Григорию Кожевникову (олимпийский чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира) , - рассказала организатор турнира Яна Чирипова. - В 2016 году мы возобновили его и получили много положительных отзывов. В этом году решили закрепить успех, сделать турнир традиционным и собрать ещё больше участников».