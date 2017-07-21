Туристов в Иркутской области стали меньше обижать

Летом 2017 года в Иркутской области стало меньше совершаться преступлений в отношении туристов. Как сообщила «Байкал Инфо» врио заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Иркутской области Светлана Попова, в июне в Ольхонском районе, где находятся самые популярные на Байкале туристические места, было зафиксировано четыре преступления – три кражи и перевозка туристов водителем в нетрезвом состоянии. А за лето-2016 было совершено 63 преступления.

Как рассказал 21 июля начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин, чаще всего преступления (в основном кражи) в отношении иностранцев совершаются в Иркутске, Бодайбо и Усть-Куте. Но из них большинство приезжают в Иркутскую область не с туристическими целями.

Для защиты туристов в Иркутской области привлекают более 1000 сотрудников полиции, в том числе из ГИБДД и ППС. «Ежесуточно для обеспечения правопорядка в Иркутской области летом задействовано 526 сотрудников полиции дополнительно, – дополнила Светлана Попова. – Мы привлекаем казачьи дружины и членов общественных формирований». Для обеспечения безопасности туристов каждый автобус, который предназначен для их групповой перевозки, проверяется на техническое состояние. Водителей проверяют по информационной базе, чтобы выдать разрешение на перевозку групп.

По данным агентства по туризму и минсоцзащиты Иркутской области, летом 2017 года действует более 400 объектов отдыха: турбазы и базы отдыха – 165, санаторно-курортные комплексы – около 40, гостиницы – 219 и лечебно-оздоровительные комплексы – 30.