Туристов из Санкт-Петербурга зазывают в Иркутскую область

Туристический потенциал Иркутской области презентовали организациям Санкт-Петербурга. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба региональной правительства, в презентации приняли участие представители крупнейших туроператоров Иркутской области, а также информационно-туристская служба Иркутска. В преддверии зимы на мероприятии были представлены возможности горнолыжного и активного отдыха в регионе и наиболее привлекательные туристические продукты. Кроме того, участникам мероприятия показали фильм о туристическом потенциале Иркутской области.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина пригласила представителей туристических организаций Санкт-Петербурга принять участие в международной выставке «Байкалтур», которая пройдет в столице региона в марте 2018 года. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении рекламного тура по Иркутской области для крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга.

«Подобные мероприятия являются не только действенным механизмом для популяризации отдыха в регионе, но и эффективным инструментом для установления партнерских отношений между представителями туристического бизнеса регионов», – отметила Екатерина Сливина.

Напомним, в июле 2016 года в рамках проведения дней Санкт-Петербурга в Иркутской области состоялся круглый стол «Сотрудничество Санкт-Петербурга и Иркутской области в области туризма» при участии агентства по туризму Иркутской области, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, представителей турбизнеса Приангарья. На мероприятии были презентованы туристско-рекреационные возможности Санкт-Петербурга.

Фото с сайта правительства Иркутской области.