Туристический потенциал Иркутской области признан серебряным

Иркутская область заняла второе место в рейтинге российских территорий с высоким потенциалом развития событийного туризма. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерину Сливину, награждение прошло в Москве в рамках 23 международного туристического форума «Отдых».

«В этом году эксперты впервые разделили все регионы России на три так называемые лиги: золотую, серебряную и бронзовую. Мы попали во вторую лигу, список территорий с высоким потенциалом, заняли там второе место. А среди всех регионов наша область 32, что тоже хороший показатель», – рассказала Екатерина Сливина.

Стоит отметить, что Иркутская область разместилась в списке между Краснодарским краем и Оренбургской областью. Такой рейтинг был составлен впервые. Развитию событийного туризма уделяется значительное внимание: агентство сформировало событийный календарь, в этом году в него включено более ста мероприятий, проходящих по всей территории региона.

В список финалистов регионального конкурса национальной премии «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего Востока 2017 года вошло 35 проектов от Иркутской области, а это самое большое количество по всему Сибирскому Федеральному округу. Финал регионального конкурса пройдет в Иркутске 6-7 октября. Лучшие проекты по результатам регионального конкурса получат право на участие в общенациональном финале национальной премии, который пройдет 28 – 29 октября в Липецке.

Фото с сайта правительства Иркутской области.