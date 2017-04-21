Трём многодетным семьям в Иркутской области дали по микроавтобусу

В Иркутской области в 2017 году микроавтобусы выделили победителям конкурса среди многодетных семей. Это семья Игоря и Ольги Разваляевых из Усть-Уды, в семье воспитываются 11 детей, 10 из них приемные, два достигли совершеннолетия. А ещё семья Натальи Сурановой из села Едогон Тулунского района, в которой воспитываются 10 детей, и семья Равшана и Клары Маматкуловых из поселка Мамырь Братского района (семья воспитала троих родных детей, которые стали взрослыми), а сегодня в семье девять приёмных ребят. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественное вручение семьям автомобилей состоится 15 мая на областной выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства». Конкурс проводится между семьями, имеющими восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Иркутская область – он из немногих регионов, учредивший подобный конкурс, который направлен на укрепление института семьи и проводится в регионе пятый год. В 2013 году автомобили получили шесть семей, в 2014 году - три семьи, в 2015 году - две семьи, в 2016 – три семьи. Автомобили для победителей конкурса приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014 – 2018 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения». В этом году в конкурсе приняли участие 22 семьи», - сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.