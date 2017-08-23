Тротуары в Ново-Ленино в Иркутске оборудуют для инвалидов

Тротуары на пересечении 18-го Советского переулка и ул. Розы Люксембург в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске будут оборудованы для маломобильных групп населения. Как 23 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, такое поручение дал мэр Дмитрий Бердников во время очередного выезда для проверки качества дорожного ремонта. Кроме того, было решено, что подрядчик переделает участок объездной дороги Ново-Ленино за свой счет до 1 сентября в рамках гарантийных обязательств. Как отметила генеральный директор «Иркутского испытательного центра» Ольга Балок, перед укладкой не была проверена ровность основания. В результате асфальтовое покрытие повторило все неровности рельефа, что недопустимо. В этом была ошибка подрядчика.

«Проверки с участием общественников мы будем проводить регулярно до полного окончания работ. Подрядчики должны делать так, чтобы не было стыдно за свою работу, чтобы потом не переделывать. Мы планируем получить в следующем году больший объем средств на ремонт улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Недобросовестные компании к конкурсам допущены не будут», – отметил Дмитрий Бердников.

Глава города также побывал на улице Ширямова, где завершается устранение замечаний, сделанных экспертами и представителями общественности. На этой автомагистрали было заменено около 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сделан треугольник безопасности в районе аэропорта. В ближайшее время будет нанесена разметка. Завершаются работы на улицах Депутатская и 30-й Дивизии.

Напомним, мэр Иркутска Дмитрий Бердников еженедельно вместе с общественниками и подрядчиками выезжает на ремонтируемые участки дорог областного центра. В ходе выездов учитываются замечания и предложения по поводу качества ремонта, высказанные жителями города в социальных сетях, а также в специальной группе «Общественный контроль», созданной в мессенджере Telegram.

Фото из архива "Байкал Инфо".