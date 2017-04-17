Тротиловые шашки и патроны нашли в подвале жилого дома в Иркутске

Засыпанные землёй подозрительные предметы обнаружили среди старого мусора при уборке подвальных помещений в одном из жилых домов в мкр-не Первомайском в Иркутске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, об этом диспетчер управляющей компании сообщил в полицию около 10:00 17 апреля 2017 года. Прибывшие на место полицейские оцепили прилегающую территорию, эвакуировали 50 жильцов. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии осмотрели и вынесли из подвала тротиловые шашки, патроны, гранату, запал которой находился отдельно.

Сейчас изъятое находится на исследовании в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.