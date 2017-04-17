Тротиловые шашки и патроны нашли в подвале жилого дома в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
17/04/2017 - 18:03

Засыпанные землёй подозрительные предметы обнаружили среди старого мусора при уборке подвальных помещений в одном из жилых домов в мкр-не Первомайском в Иркутске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, об этом диспетчер управляющей компании сообщил в полицию около 10:00 17 апреля 2017 года. Прибывшие на место полицейские оцепили прилегающую территорию, эвакуировали 50 жильцов. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии осмотрели и вынесли из подвала тротиловые шашки, патроны, гранату, запал которой находился отдельно.

Сейчас изъятое находится на исследовании в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.

Метки: Происшествия, Криминал, Иркутск
Также в рубриках: 
В Иркутске директор магазина сантехники обманул покупателей на более 1,3 млн рублей
В Иркутске задержали членов группировки, занимающихся продажей героина
В Иркутске мужчина угнал маршрутку на заправке, чтобы уехать домой
Управляющая компания в Иркутске надула энергетиков на 55 млн рублей
В Иркутске обнаружили подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя
Исключить из фида:  0
Загрузка...