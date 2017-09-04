Трое мужчин без вести пропали в Иркутской области

Троих без вести пропавших мужчин разыскивают в Иркутской области. Как 4 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, 18-летний Акбаров Исроил Исмоил-угли, который является уроженцем Республики Узбекистан, 12 февраля нынешнего года ушел из дома, расположенного по ул. Фабричная в Иркутске, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 18-19 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, азиатский тип лица, кожа на лице смуглая. Был одет: куртка черная с капюшоном, брюки черные, шапка вязаная черная, ботинки черные.

Кроме того, разыскивается 17-летний воспитанник школы-интернат №7 Ангарска Александр Мехтиев. Ранее он неоднократно уходил из интерната. Также без вести пропал 60-летний Александр Рыжков, который уехал с постоянного места жительства по адресу: поселок Мирный Тайшетского района, улица 24 Партсъезда, 18, и до настоящего времени его местонахождения не установлено.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы с проседью. Был одет: куртка болоньевая черного цвета с надписью «Adidas», брюки зеленые камуфляжные, ботинки из кожзаменителя коричневого цвета, шапка вязанная черного цвета. Особые приметы: косоглазие на левый глаз, отсутствуют передние зубы на верхней челюсти, на левом плече имеется татуировка с изображением «Паук», «Мужчина», в области грудной клетки имеются три продольных шрама, на одной из ног в области голени имеется шрам.

Людей, что-либо знающих о месте нахождения Мехтиева Александра или Акбарова Исроила, просим сообщить в Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области по телефону: 8(3952)20-44-93 либо по телефону 112. Людей, что-либо знающих о месте нахождения Рыжкова Александра, просим сообщить по телефонам 8 (39563) 2-62-38, 2-67-15.

Фото пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.