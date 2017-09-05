Три сообщения о нарушениях на выборах в Иркутской области поступили в «Голос»

Источник: Байкал Инфо
05/09/2017 - 16:42

Три сообщения о нарушениях во время предвыборной кампании в Иркутской области поступили к 5 сентября 2017 года на «Карту нарушений», которую ведёт движение в защиту прав избирателей «Голос». Жалобы поступили из Усолья-Сибирского, где будут после 13-летнего перерыва выбирать мэра, а также и Слюдянки и Байкальска, где идут выборы глав администраций.

Все жалобы основаны на сообщениях двух информационных агентств Иркутской области. СМИ сообщают, что 3 сентября в Усолье-Сибирском было совершено несколько нападений на распространителей специального выпуска газеты «Байкальские вести», в котором содержатся критические материалы о кандидате в мэры от партии «Единая Россия». В Слюдянке заявитель жалуется на несоблюдение правил досрочного голосования и просит признать его результаты недействительными. Ещё один заявитель жалуется  на то, что предвыборный штаб Владимира Сендзяка, который является главой Слюдянки, разместил в разных местах предвыборные баннеры с нарушением действующего законодательства.

Напомним, проект мониторит и фиксирует давление на участников выборов, незаконную агитацию и злоупотребление административным ресурсом по избирательным кампаниям единого дня голосования. Движение «Голос» призывает всех, кто обладает информацией о фактах нарушений на выборах, сообщать об этом на сайте https://www.kartanarusheniy.org

Метки: Политика, Выборы-2017, Движение в защиту прав избирателей «Голос», Иркутская область
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