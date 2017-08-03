Три самых чистых и уютных улиц нашли в Тулунском районе

Три самых чистых и уютных улиц определили в Тулунском районе по итогам конкурса. Как сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба администрации района, первое место заняла улица Центральная в деревне Петровск, второе – улица Заозерная в деревне Килим, третье – Звездная в селе Бадар.

Всего на участие в конкурсе было подано двенадцать заявок с разных поселений. Комиссия оценивала качество благоустройства улиц, отсутствие свалок, лежащих стройматериалов, разобранной автотехники, дров, горбыля и проч., наличие красивых палисадников с цветами и деревьями, состояние дороги и наличие освещения.