Три самых чистых и уютных улиц нашли в Тулунском районе

Источник: Байкал Инфо
03/08/2017 - 16:32

Три самых чистых и уютных улиц определили в Тулунском районе по итогам конкурса. Как сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба администрации района, первое место заняла улица Центральная в деревне Петровск, второе – улица Заозерная в деревне Килим, третье – Звездная в селе Бадар.

Всего на участие в конкурсе было подано двенадцать заявок с разных поселений. Комиссия оценивала качество благоустройства улиц, отсутствие свалок, лежащих стройматериалов, разобранной автотехники, дров, горбыля и проч., наличие красивых палисадников с цветами и деревьями, состояние дороги и наличие освещения.

 

Метки: Общество, Благоустройство, ЖКХ, Конкурс, Тулунский район
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