Три работника нефтебазы в Усть-Куте пострадали во время пожара

В Усть-Куте ликвидирован пожар в резервуаре с пятью тоннами топлива, расположенного на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Как сообщает 11 августа 2017 года пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, три работника предприятия, пострадавшие в результате возгорания, экстренно доставлены с ожогами в районную больницу.

Информация о возгорании резервуара с остатками топлива и существующей угрозе распространения на соседние пять резервуаров поступила в пожарную охрану в начале одиннадцатого. Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось избежать дальнейшего распространения огня. Площадь пожара составила 110 кв. м.

Фото пресс-службы.