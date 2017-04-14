Три парома будут возить людей и машины на остров Ольхон летом 2017 года

Паромная переправа на остров Ольхон на Байкале начнёт работать с 6 мая 2017 года, сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства. Сначала возить людей и машины будет только паром «Ольхонские ворота», а с 1 июня к нему присоединятся старенький паром «Дорожник» и новый паром, построенный в прошлом году, «Семён Батагаев». Он будет действовать до наступления ледостава, приблизительно в середине декабря. На остров можно будет попасть с 7 утра до полуночи.

Туристы радуются новому вместительному парому, потому что с его запуском могут сократиться очереди на паромную переправу, которые в самое популярное время достигают несколько часов. Однако экологи бьют тревогу – антропогенная нагрузка на хрупкую природу Ольхона увеличится примерно на 30%, что может способствовать уничтожению растений и животных, разрушению почвы.