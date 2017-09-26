Три новых фонтана появятся в Иркутске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника МКУ «УКС Иркутска» Илью Кручинина, фонтаны уже обустраивают на бульваре Постышева и на нижней площадке Иерусалимской лестницы, а также в сквере на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина.

На совещании по исполнению программы, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников, также были рассмотрены вопросы соблюдения сроков и стандартов качества, обеспечения безопасности при благоустройстве общественных пространств и дальнейшей их эксплуатации. По словам Ильи Кручинина, на минувшей неделе приступили к демонтажу асфальтового покрытия на бульваре Постышева и на площади Конституции, а также к подготовке чаши фонтана в сквере на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина. Кроме этого, продолжается благоустройство Иерусалимской лестницы. Здесь завершены бетонирование лестницы, подпорной стены и чаши фонтана, укладка плитки на верхней смотровой площадке, приступают к монтажу опор освещения и укладке гранитной плитки. Также ведутся работы на особо-охраняемой территории «Синюшина гора», в сквере Вампилова, на набережной у ледокола «Ангара». В районе городского пляжа Якоби выполнено обустройству ливневой канализации и колодцев.

«Всего до конца ноября будет благоустроено 13 общественных пространств. На двух объектах – сквер Богоявления и остров Малый Конный – работы уже завершены. Заканчиваются процедуры проведения аукционов по определению подрядчиков на выполнение работ на территории Сада Томсона, школы № 29, а также общественного пространства на бульваре Гагарина и острова Юность. Планируется, что к благоустройству здесь приступят к середине октября», – отметил Илья Кручинин.

На совещании Дмитрий Бердников поблагодарил подрядчиков, которые ответственно относятся к выполнению условий контрактов, проявляют инициативу по обеспечению наилучшего результата. В частности, при выполнении работ на площади Конституции, принято решение произвести перекладку гранитных блоков лестницы, которые с течением времени просели и имеют непрезентабельный внешний вид. «Подобные инициативы приветствуются. Также следует обращать особое внимание на обеспечение условий для маломобильных групп граждан. Обустраиваемые общественные пространства должны быть удобными для всех», – подчеркнул мэр города.

Напомним, что благоустройство общественных пространств Иркутска началось в ходе подготовки к празднованию 355-летия города в 2016 году. В текущем году в администрации разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году». Ее реализация проходит на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. На благоустройство общественных пространств направлено около 227 млн рублей. Кроме этого, подобная работа будет продолжена. В муниципалитете разрабатывается программа до 2022 года. Комитет по градостроительной политике совместно с комитетами по управлению округами проводит инвентаризацию площадок, которые необходимо привести в порядок.

Фото с сайта администрации Иркутска.