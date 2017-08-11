Три моногорода Иркутской области отмечают День города 12 августа

В Иркутской области 12 августа 2017 года отмечают День города три моногорода – Саянск, Байкальск и Усолье-Сибирское. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, в регионе – восемь моногородов, в которых живёт около 16% населения. Начиная с 2010 года, в монопрофильных населённых пунктах создано более 8 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы среди трудоспособного населения в шести моногородах составил менее 1,27%.

Законодательное собрание уделяет поддержке моногородов особое внимание. Председатель ЗС Сергей Брилка напомнил, что тему создания инфраструктуры моногородов затронул в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин. В 2016 году на их развитие в Приангарье из областного и федерального бюджетов было выделено около 1,6 млрд рублей. В этом году начата реализация проекта «Городская среда», направленного на благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной инфраструктуры, в котором активно участвуют и моногорода.

Иркутская область планирует присоединиться к проекту «Локомотивы роста», который направлен на создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Проект предусматривает развитие новых форм поддержки промышленной инфраструктуры, диверсификация оборонных предприятий, внедрение элементов цифровой экономики, развитие межотраслевой координации при создании продукции с высокой добавленной стоимостью, проведение мероприятий по технологическому аудиту и продвижению продукции на внешние рынки, создание новых рабочих мест - все эти вопросы находятся в центре внимания проекта.

Сергей Брилка от имени депутатов ЗС поздравил моногорода с праздником. «Байкальск по праву гордится своими жителями, которые связали с ним жизнь и судьбу. Ценно, что дети и внуки тех, кто в шестидесятые годы был славен на всю страну трудовыми достижениями в строительстве крупного промышленного объекта, остались верны родной байкальской земле» - отметил председатель областного парламента.

Саянск, по мнению спикера, располагает достаточными ресурсами и инвестиционной привлекательностью для создания новых производств и рабочих мест, повышения благосостояния взрослых и юных сибиряков. «Выросший из рабочего посёлка Саянск стал символом большого труда, городом, чьи успехи и достижения – несомненная заслуга нескольких поколений его жителей. Благодаря их энтузиазму и энергии сегодня Саянск занимает достойное место среди городов Приангарья, имеет свои традиции и заслуженную славу, продолжает укреплять экономику родного региона и всей страны», - сказал Сергей Брилка

Поздравляя усольчан с 347-летием города, Сергей Брилка напомнил, что Усолье-Сибирское - единственный город в Приангарье, получивший статус территории опережающего социально-экономического развития. «А это значит, здесь будут реализованы крупные инвестиционные проекты, созданы тысячи рабочих мест», - подчеркнул спикер.