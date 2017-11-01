Три медали завоевали тяжелоатлеты Иркутской области на всероссийских соревнованиях

Источник: Байкал Инфо
01/11/2017 - 15:02

Спортсмены Иркутской области завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «ХХV турнир памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина». Как 1 ноября 2017 года сообщает пресс-служба министерства спорта региона, турнир прошел с 26 по 28 октября в Гурьевске в Кемеровской области и собрал около 140 сильнейших штангистов из различных регионов России.

Среди мужчин в весовой категории до 85 кг серебряную медаль завоевал иркутянин Роман Редникин, набрав в сумме двоеборья 308 кг. Из них в рывке его результат составил 133 кг, в толчке – 175 кг. Тренером спортсмена является Евгений Шишлянников.

Третье место среди мужчин в весовой категории до 77 кг занял Виктор Рожков из Саянска. Виктор в сумме двоеборья показал результат 290 кг, из них в рывке – 130 кг, в толчке – 160 кг. Спортсмен тренируется у Сергея Горбачевского и Сергея Косарева.

Бронзовым призером соревнований среди женщин в весовой категории до 48 кг стала иркутянка Марина Картопольцева с результатом в сумме двоеборья 122 кг. В рывке она показала результат 52 кг, в толчке – 70 кг. Тренеры спортсменки – Петр Груздев и Сергей Горбачевский.

Виктор Рожков и Марина Картопольцева тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства, а Роман Редникин – в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье». 

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Награды, Соревнования, Спорт, Россия
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